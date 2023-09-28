СМИ: В Финляндии усилили контроль границы с Норвегией для остановки транзита авто из РФ

Интернет-издание The Barents Observer сообщило, что на КПП круглосуточно дежурит совместный патруль таможен двух стран

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Финские власти ввели круглосуточный контроль на контрольно-пропускном пункте "Нейден" на границе с Норвегией для предотвращения въезда в страну российских автомобилей транзитом через норвежскую территорию. Об этом сообщило интернет-издание The Barents Observer.

В районе КПП круглосуточно дежурит совместный патруль из сотрудников таможен двух стран. Ранее они постоянно контролировали дорогу лишь в дневное время, а в темное время суток проводили выборочные проверки. По данным издания, меры безопасности также были усилены и на пяти других дорогах, соединяющих Финляндию с Норвегией. Таким образом финская таможня намерена предотвратить въезд российских автомобилей в страну через территорию соседнего государства.

Норвегия не является членом Евросоюза и пока не вводила запрета на въезд автомобилей с российской регистрацией на свою территорию. Финляндия и Норвегия входят в состав Шенгенской зоны с единым пограничным контролем. Вместе с тем государственный секретарь МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Осло в ближайшее время введет ограничения для российских автомобилей и "опишет конкретные меры" на границе с РФ.