Азербайджан начал регистрировать армян Карабаха для определения их юрстатуса

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса. Об этом сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В аппарате проинформировали, что с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянского населения региона рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса этих лиц. "В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе", - говорится в сообщении администрации.