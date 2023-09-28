28 сентября, 12:39,
обновлено 28 сентября, 12:50
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан начал регистрировать армян Карабаха для определения их юрстатуса

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих в Нагорном Карабахе армян с целью определения их юридического статуса. Об этом сообщила администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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В аппарате проинформировали, что с целью обеспечения устойчивой реинтеграции армянского населения региона рабочей группе по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе даны поручения, связанные с установлением юридического статуса этих лиц. "В рамках этой деятельности на первом этапе предусматривается регистрация армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе", - говорится в сообщении администрации. 

Теги:
АзербайджанСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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