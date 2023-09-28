Байден назвал сторонников Трампа экстремистским движением, угрожающим демократии США

По словам американского президента, "нет сомнения в том, что сегодняшняя Республиканская партия США направляется и запугивается экстремистами MAGA"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США демократ Джо Байден считает предыдущего американского лидера республиканца Дональда Трампа и его сторонников "экстремистским движением", которое угрожает национальным институтам демократии. Об этом говорится в выдержках из речи, с которой Байден выступит через несколько часов в штате Аризона.

"В Америке творится нечто опасное. Есть экстремистское движение, которое не разделяет базовые принципы нашей демократии. Движение MAGA", - полагает Байден. MAGA (Make America Great Again, или, в переводе на русский, "Сделаем Америку вновь великой") - это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе Соединенных Штатов.

"Не каждый республиканец придерживается экстремистской идеологии MAGA, ее не придерживается даже большинство республиканцев. <...> Однако нет сомнения в том, что сегодняшняя Республиканская партия [США] направляется и запугивается экстремистами MAGA. Если будет реализована их оголтелая повестка дня, то это фундаментально изменит институты американской демократии, какими мы их знаем", - убежден Байден.

Фрагменты его выступления распространила пресс-служба Белого дома.