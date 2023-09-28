Будапешт заявил, что Швеции будет лучше, если Венгрия отложит ратификацию заявки в НАТО

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" выразила серьезные сомнения в целесообразности рассмотрения шведской заявки на осенней сессии парламента

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Венгрии не отзывало из парламента законопроект о ратификации соглашения о вступлении Швеции в НАТО, но для самих шведов будет лучше, если голосование по этому вопросу сейчас не состоится. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он напомнил, что ранее фракция правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" выразила серьезные сомнения в целесообразности рассмотрения шведской заявки на осенней сессии парламента. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед депутатами 25 сентября, также отметил, что не видит сейчас оснований для ратификации этого документа. Поэтому дата голосования не определена. "Может быть, это и к лучшему для шведов. Если бы нам пришлось голосовать сейчас, результат был бы весьма сомнительным", - сказал Гуйяш.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, "кому выгодна такая ситуация, помимо России", глава канцелярии премьера заявил, что "не страдает русофобией и не пытается смотреть на все с точки зрения русских". По его словам, "на все надо смотреть с точки зрения здравого смысла", а вопрос заключается в том, "хотят ли сами шведы вступить в НАТО".

Венгрия считает, что в ситуации, когда со стороны шведских политиков звучат оскорбительные заявления в ее адрес, вести речь о ратификации соглашения о приеме королевства в Североатлантический альянс неуместно. "Шведы сделали все, чтобы подорвать уважение и доверие между двумя странами", - подчеркнул Гуйяш, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.

Претензии Венгрии

21 сентября лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш заявил, что шансов на ратификацию в ходе осенней сессии соглашения о присоединении Швеции к НАТО очень мало. Он пояснил, что у венгерских депутатов уже были серьезные претензии к шведским политикам в связи с их недружественными высказываниями, а теперь к этому прибавился учебный кинофильм для шведских школ, содержащий крайне негативные оценки состояния венгерской демократии.

14 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал открытое письмо шведскому коллеге Тобиасу Билльстрёму, в котором предупредил, что действия королевства по-прежнему служат препятствием для вступления в НАТО. Речь идет о "серьезных, предвзятых, несправедливых обвинениях" в адрес Венгрии, отметил министр.

Помимо Венгрии, из всех стран НАТО заявку Швеции не ратифицировала Турция. Анкара добивается от Стокгольма более решительных действий против обосновавшихся в королевстве курдских активистов. В то же время Будапешт неоднократно заявлял, что не намерен препятствовать приему северной страны в альянс и "не будет последним, кто не ратифицирует такое соглашение". 27 марта венгерский парламент одобрил вступление Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Финляндия и Швеция подали заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине.