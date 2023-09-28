Посол США официально передала премьеру Украины список приоритетных реформ

В свою очередь Денис Шмыгаль передал американской стороне "Концепт усиления устойчивости демократии на Украине"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Посол США на Украине Бриджит Бринк официально передала украинскому правительству список приоритетных реформ, которые рекомендуется реализовать Киеву. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Посол официально передала для обсуждения предложения США по реформам на Украине", - написал он в своем Telegram-канале по итогам встречи с Бринк.

Шмыгаль, со своей стороны, передал американской стороне "Концепт усиления устойчивости демократии на Украине". По его словам, документ был разработан по поручению президента Украины Владимира Зеленского и согласован с руководителями антикоррупционных структур. Шмыгаль также обсудил с послом финансовую поддержку со стороны США и помощь энергетическому сектору Украины.

Ранее украинское руководство получило письмо от зампомощника президента США по национальной безопасности Майкла Пайла. Согласно документу под названием "Перечень приоритетных реформ. Реформы, связанные с условиями оказания помощи от США", Киеву рекомендуется провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, расширить наблюдательные советы компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз", усилить Национальное антикоррупционное бюро, которое должно получить исключительные полномочия по расследованию резонансных коррупционных дел, восстановить обязательное декларирование активов для всех госслужащих и судей, а также провести реформы некоторых ведомств.

На Украине обнародование этого письма вызвало серьезный резонанс. В частности, депутат Рады Ярослав Железняк назвал это проявлением политики "деньги в обмен на реформы" и предположил, что Киев вскоре будет ограничен в получении финансовой помощи от Запада. А первый зампредседателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной рады Ярослав Юрчишин назвал ошибочным желание Вашингтона увязать вопрос поставок оружия с проведением реформ на Украине. В то же время опрошенные украинским изданием "Страна" аналитики отмечают, что власти Украины, вероятно, постараются игнорировать или имитировать выполнение большинства рекомендаций, рассчитывая, что в условиях боевых действий союзники не решатся на резкие "дисциплинарные меры".