Прекращение существования Карабаха и соглашение по статуту МУС. Главное за 28 сентября

Прекращение существования Нагорного Карабаха

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации должны распустить к 1 января 2024 года. Населению республики предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. Советник президента, экс-глава МИД республики Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана. Он напомнил, что включен "в черный список", в связи с чем азербайджанская сторона потребовала от него прибыть для расследования в Баку.

Соглашение Армении по Римскому статуту МУС

Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам Армении приняла законопроект о ратификации Римского статута и направила его в парламент. Представитель страны по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заверил, что принятие договора никак не касается армяно-российских отношений. Ереван также предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута. В МИД РФ предупредили, что ратификация договора будет иметь самые негативные последствия для отношений России и Армении. Ведомство отметило, что после такого шага будет трудно представить визиты руководства РФ в республику.

Указ о праздновании Дня воссоединения новых регионов с Россией

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Его будут отмечать 30 сентября. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Разрешение на поставки свинины в Китай

Китай разрешил поставки свинины из России, ограничения на которые действовали с 2008 года. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней. Китай также отдельно сформирует инспекционные и карантинные требования к российской свинине.

Предложение Эстонии о полном российском торговом эмбарго

Правительство Эстонии поддержало предложение о полном торговом эмбарго против России. Предложение также включает ограничения транзита товаров, которые уже подпали под санкции.