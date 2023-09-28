Шольц заявил о решении ФРГ не мешать реформированию системы предоставления убежища в ЕС

Канцлер Германии сказал, что не хочет, чтобы правительство стало виновным в отсутствии прогресса в переговорах по вопросу мигрантов и беженцев

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет препятствовать реформированию системы предоставления убежища в Европейском союзе (ЕС). Об этом он сообщил на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Шольц отметил, что не хочет, чтобы его правительство стало виновным в отсутствии прогресса в переговорах в Брюсселе касательно правил в отношении мигрантов и беженцев. Как отмечало агентство DPA, ситуацию осложняет приближение европейских выборов в июне 2024 года: если к этому времени внутри блока не согласуют проект реформы о предоставлении убежища, то ее реализацию придется отложить. Работа над проектом ведется уже несколько лет.

"Правительство согласно с тем, что Германия не будет виновата, если последний блок всей работы не будет вынесен на переговоры", - сказал канцлер ФРГ.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер подчеркнула на встрече министров внутренних дел ЕС в Брюсселе, что, несмотря на продолжающиеся опасения, Германия намерена согласиться на масштабную реформу системы предоставления убежища в Евросоюзе. "Хотя нам еще предстоит внести дальнейшие изменения и даже больше, сегодня мы выполняем свою ответственность", - указала она, добавив, что по этой причине Берлин согласится на компромисс.

Реформа подразумевает изменение регламента по размещению мигрантов в кризисных ситуациях. К примеру, предлагается увеличить срок размещения просителей убежища в условиях, аналогичных содержанию под стражей, а также расширить круг лиц, чьи запросы на получение статуса беженца будут рассматриваться в приграничных центрах. Противники реформы считают, что она существенно снизит стандарты пребывания соискателей убежища во временных центрах.

Министры юстиции и внутренних дел стран ЕС 8 июня согласовали предварительный план реформы. Согласно ему, страны сообщества обязуются принимать определенное число мигрантов, но имеют право отказаться от этой обязанности за денежное вознаграждение в пользу принимающих государств. Евросоюз также получит новую ускоренную пограничную процедуру для тех соискателей, чьи шансы на получение убежища невелики. Новые правила должны быть одобрены Европарламентом, который имеет право внести свои предложения по изменению соглашения стран.