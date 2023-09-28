Глава МИД ФРГ назвала расширение ЕС "геополитической необходимостью"

По словам Анналены Бербок, происходящее на Украине стало "поворотным моментом" для европейской интеграции

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Специальная военная операция РФ на Украине показывает, что расширение Европейского союза является "геополитической необходимостью". С таким утверждением министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

Бербок отметила, что происходящее на Украине стало "поворотным моментом" для европейской интеграции. "Война России против Украины демонстрирует, что расширение ЕС является геополитической необходимостью. В наших собственных интересах продвигать интеграцию в ЕС, особенно на Западных Балканах", - заявила глава МИД ФРГ. При этом она подчеркнула, что Германия и Италия "уже давно интенсивно работают над этим".

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен активизировать подготовку к новому этапу расширения и согласовать временные рамки приема 10 государств. При этом он указал, что новыми членами ЕС должны стать Украина и страны Западных Балкан. Боррель предложил определить конкретный график вступления новых стран в состав Евросоюза. По его словам, главы МИД условились провести в конце сентября встречу с коллегами из стран Западных Балкан для обсуждения вопросов расширения.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.