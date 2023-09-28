В БРИКС считают, что система международных организаций нуждается в реформе

В докладе объединения говорится, что ООН остается краеугольным камнем всей системы международных отношений, однако и она должна быть реформирована

ЙОХАННЕСБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Существующая система международных организаций плохо работает и нуждается в кардинальной реформе. Об этом говорится в докладе комиссии по вопросам мира, безопасности и многополярности, которая заседала в рамках работы в Йоханнесбурге Парламентского форума БРИКС. В ее работе принял участие вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Глобальная система международных отношений работает плохо, - отмечается в докладе. - Существующие международные организации контролируются западными странами, которые манипулируют ими и вводят санкции. Необходимо провести кардинальную реформу всей архитектуры международных организаций, сделать ее многосторонней, подотчетной. В этих целях следует увеличить присутствие в ней развивающихся стран, в первую очередь африканских".

Комиссия подчеркнула, что ООН остается краеугольным камнем всей системы международных отношений, однако и она должна быть реформирована. "БРИКС поддерживает реформу ООН с тем, чтобы сделать ее более демократической и эффективной", - подчеркнуто в представленном докладе.