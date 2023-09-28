Токаев заявил, что Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил удовлетворение тем, что правительство Казахстана поддерживает Запад в усилиях по недопущению обхода санкций

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Казахстан будет следовать санкционному режиму, введенному в отношении России и у Берлина не должно существовать опасений на этот счет. Об этом заявил на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму, мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима", - сказал Токаев. "Каких либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", - добавил он.

Шольц в свою очередь выразил удовлетворение тем, что правительство Казахстана поддерживает Запад в усилиях по недопущению обхода санкций.

Токаев находится в Германии с официальным визитом. После встречи с Шольцем лидер Казахстана планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Кроме того, программа визита предусматривает выступление Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

Санкции ЕС в отношении России впервые были введены в 2014 году и с тех пор продлеваются два раза в год - в январе и июле - на шесть месяцев. С 24 февраля 2022 года в рамках этого режима были введены 11 пакетов антироссийских санкций. Это самый масштабный санкционный режим в истории сообщества. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что односторонние санкции против России нелегитимны.