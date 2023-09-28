Блинкен допустил возможность встречи президентов России и США

Как заявил американский госсекретарь, "никогда не говори никогда"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает возможности восстановления российско-американских отношений и встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

"Никогда не говори никогда. В конечном счете все, начиная с украинцев, хотят справедливого и прочного мира. Посмотрим, дойдем ли мы когда-либо до точки, когда это будет возможно", - заявил глава американской дипломатии, отвечая в открытом онлайн-интервью журналу The Atlantic на вопрос о том, возможно ли фактическое восстановление отношений США с Россией и новая личная встреча Путина и Байдена.

При этом Блинкен утверждал, что речь не идет о новой холодной войне в мире. "Не думаю, что мы в новой холодной войне. Однако мы в новой эре, поскольку, как мы это видим, эра, существовавшая после холодной войны, завершилась. И мы теперь находимся в периоде интенсивной конкуренции, чтобы придать форму тому, что будет дальше. Конкуренции, которая в различной форме охватывает Россию и Китай", - сказал госсекретарь.

"Наша надежда заключается в том, что мы [США] сможем стать теми, кто в значительной степени будет формировать облик этой новой эры", - отметил Блинкен.