Глава МИД ФРГ заявила о поддержке НПО, спасающих мигрантов в Средиземном море

Анналена Бербок признала, что позиции Берлина и Рима касательно вопроса финансирования таких НПО расходятся

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ продолжит поддерживать НПО, которые занимаются спасением мигрантов в Средиземноморье.

"Они [спасатели - добровольцы] объединяют свои усилия, чтобы противопоставить человечность гибели в Средиземном море - как раз потому, что больше не существует совместной европейской миссии по спасению Mare Nostrum", - сказала министр на совместной пресс-конференции с коллегой из Италии Антонио Таяни в Берлине.

"В этой связи мы поддерживаем их участие [в спасении мигрантов], - подчеркнула Бербок. Глава МИД ФРГ при этом признала, что позиции Берлина и Рима касательно вопроса финансирования таких НПО расходятся, но высказала мнение, что пока нет общей миссии ЕС в Средиземном море, задачу спасения мигрантов вынуждены выполнять добровольцы.

Представитель МИД Германии заявил на прошлой неделе журналистам, что ФРГ намерена продолжить проекты по спасению мигрантов в Средиземном море. В частности, в 2023 году планируется выделить занимающимся спасением беженцев НПО в общей сложности €2 млн. Правительство Италии считает суда НПО фактором, способствующим увеличению числа лодок с мигрантами, и ограничивает деятельность этих организаций.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее направила письмо канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором выразила удивление решением властей Германии финансировать НПО на итальянской территории для решения миграционного вопроса. Штрафы для НПО были введены в Италии еще несколько лет назад, недавно они были увеличены. Итальянские портовые надзорные органы постоянно задерживают суда НПО, которые, как утверждается, не соответствуют нормам для перевозки людей и оказания им помощи в море.

Италия переживает новый виток миграционного кризиса в связи с увеличившимися миграционными потоками по морю, главным образом из Туниса и Ливии. По данным итальянского МВД, с начала года по морю в страну прибыли более 130 тыс. человек, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году, и почти втрое больше по сравнению с 2021 годом.