28 сентября, 14:04

На Украине обвинили уехавшую в Россию вице-чемпионку мира по пауэрлифтингу в оправдании РФ

Диане Гвагвалии вменяют в вину ее заявление в эфире российского ТВ о том, что она хочет домой и "ждет освобождения Харькова"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Харьковская областная прокуратура заочно предъявила обвинение в оправдании действий России украинской спортсменке, вице-чемпионке мира по пауэрлифтингу Диане Гвагвалии, которая, по данным прокуратуры, сейчас живет в РФ.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), "при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно предъявлено обвинение 20-летней девушке" по факту оправдания действий России, которые на Украине расценивают как "агрессию". При этом в ведомстве не назвали имени фигурантки дела. По данным местного новостного портала Kharkiv Today, речь идет о Диане Гвагвалии.

Решается вопрос об объявлении ее в розыск.

По данным прокуратуры, уроженка села Байрак Изюмского района Харьковской области, ставшая в 2021 году серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу среди девушек в Швеции, в сентябре 2022 года выехала в РФ. Девушке вменяется в вину ее заявление в эфире российского ТВ о том, что она хочет домой и "ждет освобождения Харькова". 

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