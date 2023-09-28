Президент Южной Осетии освободил от должности главы Минздрава Агунду Плиеву

Она возглавила ведомство в ноябре 2022 года

ЦХИНВАЛ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев освободил от занимаемой должности главу Минздрава республики Агунду Плиеву, которая возглавила ведомство в ноябре прошлого года.

"Освободить Плиеву Агунду Феликсовну от должности министра здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия", - говорится в указе главы государства, опубликованном на его официальном сайте. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Плиевой 51 год - уроженка Южной Осетии, детский врач, депутат парламента предыдущего созыва, до января 2021 года - заместитель министра здравоохранения республики.