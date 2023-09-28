Более половины жителей Карабаха выехали в Армению. Ситуация в регионе

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал документ о прекращении ее существования. На этом фоне продолжается массовый отъезд армян из Карабаха. Число беженцев, которые выехали в Армению, превысило 70 тыс. Власти Армении обеспечили жильем 11 тыс. прибывших, остальные нашли места для проживания самостоятельно.

ТАСС собрал основное о событиях в регионе.

НКР прекратит существование

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех государственных органов и прекращении существования НКР с 1 января 2024 года. В документе, содержание которого приводит портал 24news.am, населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.

Беженцы из Карабаха

По состоянию на 13:00 мск в Армению прибыли 70 500 жителей Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. К 11:00 мск число беженцев превышало 68 тыс. Таким образом, из региона, где проживало 120-тысячное население, выехало уже более половины жителей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал мнение, что в Карабахе не останется армян. Он назвал происходящее "прямой акцией этнической чистки". Также Пашинян заявил, что "азербайджанская сторона произвольно задерживает граждан" при пересечении границы.

Между тем в МИД Азербайджана отвергли обвинения Пашиняна в этнических чистках. В дипведомстве указали, что Пашинян "не только отступает от своего заявления от 21 сентября" об отсутствии угрозы местным армянам со стороны Азербайджана, но и стремится "сорвать усилия Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи и процессу реинтеграции". В МИД призвали армянское население Карабаха не покидать свои дома и "стать частью мультиэтнического азербайджанского общества". Также в ведомстве подчеркнули, что если армяне Карабаха не хотят жить в рамках законодательства и власти Азербайджана, то Баку "не может их принудить". В самом Карабахе власти Азербайджана запустили процесс регистрации проживающих там армян для определения их юридического статуса. Кроме того, по просьбе армянского населения Карабаха было направлено 30 автобусов для перевозки желающих в Армению.

Помощь жителям Карабаха

По словам Пашиняна, примерно 11 тыс. беженцев уже обеспечены жильем в разных областях страны, остальные нашли жилье самостоятельно. Власти намерены выделить дополнительные средства для помощи выходцам из Карабаха. Пенсионеры получат пенсии в соответствии с пенсионной системой Армении.

Тем временем российские миротворцы завершили эвакуацию на вертолетах пострадавших жителей Карабаха, пострадавших при взрыве бензохранилища 25 сентября. По данным Минобороны РФ, всего было перевезено 258 человек на 42 санитарных рейсах.

Русский дом в Армении передал гуманитарную помощь беженцам из Карабаха. В ближайшее время прибудет самолет с гуманитарным грузом 10 тонн от фонда "Справедливая помощь доктора Лизы", предметы первой необходимости также будут доставлены в Сюник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Карабахе и обеспокоен гуманитарным аспектом.

Также Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) направило автоколонну с помощью беженцам. По словам верховного комиссара по делам беженцев Филиппо Гранди, организация готова задействовать и дополнительные ресурсы.

Арест Варданяна

Бывшему главе правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубену Варданяну, которого задержали в среду при попытке выехать в Армению, предъявили обвинения в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или группировок, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана. В Баку суд вынес решение о его аресте сроком на четыре месяца, сообщило азербайджанское информационное агентство АPА.

Также советник президента и бывший министр иностранных дел непризнанной НКР Давид Бабаян принял решение сдаться властям Азербайджана. В Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) он написал, что "азербайджанская сторона потребовала" его прибытия в Баку для расследования.

Римский статут

Профильная комиссия парламента Армении приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян сообщил, что Ереван предложил Москве подписать двустороннее соглашение, чтобы "в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись". По его мнению, даже если документ не будет подписан, президенту РФ не грозит арест при визите в Армению, так как "лидеры стран имеют иммунитет".

В МИД РФ отметили, что ратификация Арменией Римского статута МУС негативно скажется на отношениях с РФ. В ведомстве сообщили, что инициатива Еревана о заключении двустороннего соглашения была рассмотрена, Москва предлагала компромиссный вариант, но он не был учтен. Вместо этого Ереван принял "политическое решение" в пользу ратификации Римского статута.

Комментируя эту ситуацию, Песков отметил, что в Ереване хорошо известно о решении МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что намерение армянских властей присоединиться к Римскому статуту является "чрезвычайно враждебным" по отношению к России.