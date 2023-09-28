ЕС продлил на год спецмеханизм предоставления убежища украинцам

Он будет работать до марта 2025 года

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Евросоюз продлил еще на год - до марта 2025 года - специальный механизм предоставления убежища гражданам Украины. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в Брюсселе.

"Чтобы обеспечить уверенность для более чем 4 млн украинских беженцев, которые в настоящее время проживают в ЕС, Совет согласился продлить временную защиту для людей, спасающихся от <...> [конфликта на Украине], с 4 марта 2024 года по 4 марта 2025 года", - отмечается в нем.

Совет ЕС напомнил, что механизм был активирован Брюсселем 4 марта 2022 года. Его действие уже продлевалось один раз на один год.

Чрезвычайный механизм ЕС активируется в исключительных обстоятельствах массового притока беженцев, отмечается в заявлении. Он был создан в 2001 году после крупномасштабного перемещения населения, произошедшего в Европе из-за вооруженных конфликтов на Западных Балканах, в частности из Боснии и Герцеговины и непризнанного Косова.