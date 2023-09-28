28 сентября, 15:05
Военная операция на Украине

Блинкен заявил, что решения о возможных уступках территории принимать самой Украине

Госсекретарь отвечал на вопрос о том, предвидит ли он возникновение ситуации, при которой США вступят в противоречие с Украиной в связи с тем, что восстановление контроля Киева над некоторыми районами страны "представляется сложным делом"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Решения о том, идти или нет на возможные территориальные уступки ради урегулирования на Украине, должны принимать сами власти в Киеве. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Президент [США Джо Байден] неоднократно говорил о том, что эти решения в фундаментальном плане предстоит принимать украинцам. Ничего по Украине без Украины. Это остается путеводной звездой в том, чем мы занимаемся", - утверждал глава американского внешнеполитического ведомства в открытом онлайн-интервью журналу The Atlantic. Блинкен отвечал на вопрос о том, предвидит ли он возникновение ситуации, при которой США вступят в противоречие с Украиной в связи с тем, что восстановление контроля Киева над некоторыми районами страны "представляется сложным делом". 

Теги:
УкраинаСШАБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация