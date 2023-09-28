Глава Суверенного совета Судана назначил генералов следить за работой министров

В частности, заместитель председателя Суверенного совета Малик Агар будет курировать министерства энергетики, образования, социального развития, высшего образования, здравоохранения, по вопросам СМИ, молодежи, спорта и религии

КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Суверенного совета (руководящий орган) Судана, командующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил своего заместителя и трех армейских генералов, входящих в Суверенный совет, в качестве кураторов деятельности правительства страны. Каждый из них будет следить за работой нескольких министерств и ведомств, говорится в решении Суверенного совета.

"Заместитель председателя Суверенного совета Малик Агар будет курировать министерства энергетики, образования, социального развития, высшего образования, здравоохранения, по вопросам СМИ, молодежи, спорта и религии", - отмечается в документе, который привел новостной портал As-Sudan news. Генерал-лейтенант Шамс аль-Каббаши станет наблюдать за работой МИД, МВД, министерств юстиции, ирригации и водных ресурсов, полезных ископаемых. За генералом Ясиром аль-Атты закреплены министерства обороны, финансов, а также суданская прокуратура и Центральный банк страны. Третий генерал - Ибрагим Джабер - станет надзирать за работой министерств сельского хозяйства, промышленности, торговли, инвестиций, развития городского хозяйства, транспорта и связи.

В конце мая аль-Бурхан отстранил от должности своего заместителя в Суверенном совете Мухаммеда Хамдана Дагало, командующего силами быстрого реагирования (спецназ), которые с апреля нынешнего года ведут вооруженную борьбу с суданской армией.

Ситуация в Судане обострилась в апреле из-за разногласий между аль-Бурханом и Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в Мерове и в столице. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. человек были убиты в Судане вследствие вспыхнувшего конфликта.