Прокуратура Швейцарии потребовала конфискации около $480 млн по делу Каримовой

Старшую дочь первого президента Узбекистана обвиняют, в частности, в участии в преступной организации и в отмывании денег

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой - старшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова. В нем содержится требование о конфискации активов на общую сумму более 440 млн швейцарских франков (около $480 млн). Как сообщила прокуратура, Каримова обвиняется, в частности, в участии в преступной организации и в отмывании денег.

"По завершении уголовного расследования Федеральная прокуратура 28 сентября 2023 года представила в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение против Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Республики Узбекистан Ислама Каримова", - говорится в сообщении. Обвинение предъявлено также бывшему генеральному директору узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании. Его имя и название компании не раскрываются. Каримова и этот человек "обвиняются, в частности, в участии в преступной организации, действующей в разных странах, в том числе в Швейцарии, предполагаемые деяния охватывают период с 2005 по 2013 год". В заключении прокуратуры речь идет об отмывании денег, подлоге и "пассивной коррупции иностранных должностных лиц".

Прокуратура "требует конфискации активов на общую сумму более 440 млн швейцарских франков". В сообщении отмечается, что "в том же контексте возбуждено уголовное дело в отношении частного банка Banque Lombard Odier & Cie SA, одного из его бывших руководителей, а также неизвестных лиц по подозрению в отсутствии бдительности в вопросах финансовых операций и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах". Это расследование еще не завершено.

В Берне пояснили, что Каримову обвиняют в том, что она "выполняла роль руководителя "Офиса", представляющего собой преступную организацию". По мнению прокуратуры, она способствовала созданию и становлению этой организации, открытию банковских счетов, выплате "преступных активов", а также подготовке фиктивных документов, призванных обосновать эти выплаты. В свою очередь бывшего генерального директора узбекистанского филиала российской телекоммуникационной компании "обвиняют в том, что он был ключевым членом "Офиса", принимал участие в разработке и реализации коррупционных схем в телекоммуникационном секторе Узбекистана.

Каримова в августе 2015 года была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Также 18 марта 2020 года в рамках нового уголовного дела суд увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и 4 месяцев.