Минкоммерции КНР назвало безрассудным расширение черного списка США по Синьцзяну

Китай примет необходимые меры и будет твердо защищать законные права своих предприятий, сообщило ведомство

ПЕКИН, 28 сентября. /ТАСС/. Китайские власти считают безрассудством внесение еще трех компаний КНР в черный список США из-за якобы выявленных случаев принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

"Соединенные Штаты грубо вмешиваются во внутреннюю политику КНР, оказывают безрассудное давление на китайские компании, - подчеркивается в распространенном заявлении. - Американская сторона должна немедленно отказаться от таких безрассудных методов - Китай примет все необходимые меры и будет твердо защищать законные права своих предприятий".

Минкоммерции уточнило, что Пекин решительно выступает против принудительного труда. "США используют "права человека" лишь как предлог для нарушения процветания и стабильности в китайском Синьцзяне", - подчеркивается в комментарии.

Как сообщило Министерство внутренней безопасности США, по указанной причине американское правительство ввело запрет на импорт продукции еще трех китайских компаний - Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile и Xinjiang Zhongtai Group. С 27 сентября ее нельзя ввозить в Соединенные Штаты.

США обвиняют Китай в нарушениях прав человека и геноциде на территории Синьцзяна. 23 декабря 2021 года в Соединенных Штатах вступил в силу закон, который предусматривает ограничения на импорт товаров из этого северо-западного китайского региона, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы выявленные случаи "принудительного труда".