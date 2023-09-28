В Кропивницком переименовали 11 улиц, связанных с Россией

С карты города убрали названия улиц и переулков, носящие имена композитора Михаила Глинки, космонавта Леонида Попова, академика Ивана Павлова, предводителя крестьянского восстания XVII века Степана Разина

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Городской совет города Кропивницкий Кировоградской области принял решение переименовать 11 улиц, названия которых связаны с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

Согласно списку переименований, с карты города убрали названия улиц и переулков, носящие имена советских и российских деятелей науки и культуры, исторических деятелей, космонавтов, в том числе композитора Михаила Глинки, космонавта Леонида Попова, академика Ивана Павлова, предводителя крестьянского восстания XVII века Степана Разина.

В Кропивницком систематически проводят переименования топонимов. Да и сам город, именовавшийся до 2016 Кировоградом, изменил название.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что за год было изменено почти десять тысяч географических названий и демонтировано полторы сотни памятников, связанных с Россией.