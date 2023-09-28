Страны БРИКС выступили за стратегическое партнерство и новый мировой порядок

В совместном заявлении отмечено, что парламенты стран БРИКС решительно подтверждают исключительную важность этого объединения

ЙОХАННЕСБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Парламенты стран БРИКС выступают за укрепление между ними стратегического партнерства и за создание более справедливого международного порядка. Об этом говорится в совместном заявлении девятого Парламентского форума БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге.

"Посредством парламентской дипломатии мы стремимся укрепить наше стратегическое партнерство на благо наших народов и в целях содействия укреплению мира, создания более представительного и справедливого мирового порядка, проведения реформы системы международных отношений в интересах устойчивого развития и роста, - подчеркивается в нем. - Мы подтверждаем приверженность стран БРИКС укреплению многосторонности, основанной на соблюдении международного права <...>. ООН должна продолжать играть центральную роль в системе международных отношений, в которой суверенные государства сотрудничают для поддержания мира и безопасности, продвижения устойчивого развития и защиты демократии, прав человека и основных свобод для всех, одновременно содействуя сотрудничеству, основанному на идеях солидарности, взаимного уважения, справедливости и равенства".

В заявлении отмечено, что парламенты стран БРИКС решительно подтверждают исключительную важность этого объединения. "Мы ценим дружественные отношения между странами - членами БРИКС, которые основаны на принципах взаимного уважения и понимания, суверенного равенства, солидарности, открытости, инклюзивности, сотрудничества и консенсуса, - говорится в нем. - Мы приветствуем направленное XV саммитом БРИКС приглашение Аргентине, Египту, Ирану, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии стать полноправными членами объединения с наступлением 2024 года".

Участники форума выразили поддержку России в качестве страны председателя БРИКС в предстоящем 2024 году.