Блинкен: все больше стран предостерегают Пекин от применения силы против Тайваня

Госсекретарь США отметил, что 50% мировых контейнерных перевозок каждый день проходит через Тайваньский пролив, "если разразится кризис вокруг Тайваня, вызванный действиями Китая, то возник бы глобальный экономический кризис"

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что все больше государств предостерегают Пекин от возможного применения силы в отношении Тайваня.

"Однако лишь за один прошлый год мы увидели очень значительное совпадение мнений стран во всем мире - как в [Азиатско-Тихоокеанском] регионе, так и за его пределами. Пекину говорят: не делайте этого. Ставки не только для Тайваня, а, в буквальном смысле, для всего мира экстраординарно высоки", - утверждал шеф американской дипломатии в открытом онлайн-интервью журналу The Atlantic.

"50% мировых контейнерных перевозок каждый день проходит через Тайваньский пролив. Там (на острове - прим. ТАСС) производятся 70% полупроводников. Если разразится кризис вокруг Тайваня, вызванный действиями Китая, то возник бы глобальный экономический кризис", - заявил Блинкен. "Считаю, что Китай все чаще слышит от стран во всем мире следующий сигнал: не заваривайте кашу", - сказал госсекретарь.

На его взгляд, попытки Вашингтона выработать общий подход к Китаю с зарубежными союзниками и партнерами приносят плоды. "Думаю, Китай явно учитывает тот успех, которым сопровождались наши (американцев - прим. ТАСС) усилия по совмещению подходов к Китаю в Азии, Европе и даже других точках земного шара. Если посмотреть не только на то, что говорят коллеги во всем мире, а еще и на то, какие действия предпринимают страны, то видно невероятное совпадение [позиций по отношению к Пекину]. Китай это принимает во внимание", - отметил Блинкен. При этом он выразил мнение, что Вьетнам хочет "иметь более прочное и всеобъемлющее партнерство с США" в том числе из-за обеспокоенности по поводу шагов Пекина. Отношения Вашингтона и Ханоя выходят на "новый и беспрецедентный уровень", убежден Блинкен.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.