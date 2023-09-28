Литва призвала Эстонию присоединиться к коалиции по разминированию на Украине

Министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что участие Эстонии может быть выражено в форме финансовой помощи по приобретению необходимой техники и оборудования

ВИЛЬНЮС, 28 сентября. /ТАСС/. Вильнюс призвал Таллин присоединиться к международной коалиции по разминированию на Украине. С таким предложением к послу Эстонии в Литве Каймо Кууску в ходе встречи с ним обратился министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Украина является нашим долгосрочным обязательством. Призываем Эстонию присоединиться к коалиции по разминированию на Украине", - приводит пресс-служба ведомства слова главы Минобороны.

Как отметил министр, участие Эстонии может быть выражено в форме финансовой помощи по приобретению необходимой техники и оборудования. "Приоритетом является обеспечение техникой, а затем следует обучение военных специалистов", - сказал он.

Литва в июле выступила с предложением к странам, располагающим возможностью направить на Украину необходимые для разминирования средства и подготовки из украинских бойцов саперов, присоединиться к коалиции, а также послать на Украину специалистов для разминирования территорий.

Детальная концепция такой коалиции будет представлена в декабре. В нее готовы войти Бельгия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Молдавия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония.