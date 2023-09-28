28 сентября, 15:27
Военная операция на Украине

Литва призвала Эстонию присоединиться к коалиции по разминированию на Украине

Министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что участие Эстонии может быть выражено в форме финансовой помощи по приобретению необходимой техники и оборудования

ВИЛЬНЮС, 28 сентября. /ТАСС/. Вильнюс призвал Таллин присоединиться к международной коалиции по разминированию на Украине. С таким предложением к послу Эстонии в Литве Каймо Кууску в ходе встречи с ним обратился министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Украина является нашим долгосрочным обязательством. Призываем Эстонию присоединиться к коалиции по разминированию на Украине", - приводит пресс-служба ведомства слова главы Минобороны.

Как отметил министр, участие Эстонии может быть выражено в форме финансовой помощи по приобретению необходимой техники и оборудования. "Приоритетом является обеспечение техникой, а затем следует обучение военных специалистов", - сказал он.

Литва в июле выступила с предложением к странам, располагающим возможностью направить на Украину необходимые для разминирования средства и подготовки из украинских бойцов саперов, присоединиться к коалиции, а также послать на Украину специалистов для разминирования территорий.

Детальная концепция такой коалиции будет представлена в декабре. В нее готовы войти Бельгия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Молдавия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония. 

Теги:
ЭстонияУкраинаЛитваВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация