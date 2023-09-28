28 сентября, 15:27,
обновлено 28 сентября, 15:37

WSJ: США и Китай обсуждают подготовку к встрече Байдена и Си Цзиньпина

В рамках подготовки планируются визиты в США министра иностранных дел Китая Ван И и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин обсуждают возможность проведения саммита президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в рамках подготовки планируются визиты в США министра иностранных дел Китая Ван И и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, Ван И может посетить США уже в октябре.

The Wall Street Journal добавляет, что Си Цзиньпин может посетить США в рамках участия в саммите АТЭС в Сан-Франциско в ноябре. Газета уточняет, что обсуждается возможность отдельной двусторонней встречи лидеров двух стран во время возможного визита Си Цзиньпина.

Саммит АТЭС в Сан-Франциско пройдет 12-18 ноября. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинВан ИБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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