Суд в Киеве арестовал председателя правления Полтавского ГОК

Виктор Лотоус может выйти под залог в размере более $27 млн, сообщило издание "Страна"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Суд в Киеве избрал меру пресечения в виде содержания под стражей председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината (ГОК) Виктору Лотоусу. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на полицию.

Отмечается, что арестованный может выйти под залог в размере почти 1 млрд гривен (более $27 млн).

По версии следствия, комбинат продавал щебень, полученный из отходов при добыче железистых кварцитов. При этом предприятие имело лицензию только на добычу этого материала, а щебень разных фракций должен был храниться в специально отведенных хранилищах. Отмечается, что за 2015-2021 годы было незаконно добыто более 20 млн куб. м этого полезного ископаемого, а сумма нанесенного ущерба оценивается более чем в 157 млрд гривен (около $4,2 млрд).

В июле были арестованы топ-менеджеры Полтавского ГОК, им предъявлены обвинения в коррупции.

Известно, что ГОК принадлежит украинскому бизнесмену Константину Жеваго. В сентябре 2019 года Жеваго, входившему в пятерку богатейших людей страны по версии журнала Forbes, было предъявлено обвинение в организации растраты $113 млн банка "Финансы и кредит", владельцем которого он был. В начале января этого года бизнесмен был задержан во французском Куршевеле, а затем отпущен под залог. Позже французский суд отказал Киеву в экстрадиции Жеваго. На Украине наложен арест на его имущество, а также на корпоративные права связанных с ним компаний.

В мае Жеваго вновь оказался в центре скандала после того, как стало известно о задержании занимавшего на тот момент пост председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева по обвинению в получении взятки от Жеваго. При этом в пресс-службе бизнесмена заявили, что он не имеет никакого отношения к этой ситуации.