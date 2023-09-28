Парламенты БРИКС договорились создать единую стратегию сотрудничества

В целях укрепления Парламентского форума решено приступить к разработке программ, призванных повысить уровень взаимопонимания между парламентами стран БРИКС

ЙОХАННЕСБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Парламенты стран - членов БРИКС договорились разработать и реализовать единую стратегию сотрудничества в целях повышения эффективности своей совместной работы. Об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании, принятом девятым Парламентским форумом БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге.

"Парламенты пяти стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР - определят общую стратегию сотрудничества, - говорится в нем. - Они будут координировать усилия, направленные на развитие и укрепление своих межпарламентских связей по вопросам, представляющим взаимный интерес".

В целях укрепления Парламентского форума БРИКС решено приступить к разработке программ, призванных повысить уровень взаимопонимания между парламентами стран БРИКС. Это предусматривает координацию внешнеполитических и дипломатических действий парламентов, а также ежегодные встречи руководителей парламентских структур различных уровней.

Меморандум подписан главами палат национальных парламентов стран БРИКС.

С наступлением 2024 года председательство в БРИКС переходит к России. Очередной и десятый по счету Парламентский форум БРИКС пройдет в РФ.