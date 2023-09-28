Представители МИД Армении и Великобритании обсудили ситуацию в Карабахе

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении сообщила, что стороны также обсудили тему насильственного переселения жителей региона

ЕРЕВАН, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре с заместителем главы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе и тему насильственного переселения жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"28 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с государственным министром по европейским делам Великобритании Лео Докерти. Министр обратил внимание собеседника на последствия развязанного Азербайджаном 19 сентября военного нападения на народ Нагорного Карабаха, направленного против мирных населенных пунктов, что привело к массовому насильственному переселению жителей Нагорного Карабаха. Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что Азербайджан продолжает практику применения силы, несмотря на заверения об обратном", - говорится в сообщении.

Мирзоян подчеркнул необходимость пресечения попыток дестабилизации в регионе, угроз территориальной целостности и суверенитета Армении, подчеркнув в этом контексте мандат Совета Безопасности ООН.

В ходе разговора также была затронута повестка двустороннего сотрудничества.