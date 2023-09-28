Сийярто назвал безумными идеи Бербок, направленные на разрыв связей ЕС с Китаем

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии также высказался против санкций в отношении России, которые, по его мнению, продолжают убивать экономику Евросоюза

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал безумными идеи своей германской коллеги Анналены Бербок, направленные на разрыв экономического сотрудничества между Европой и Китаем. Выступая на конференции по инвестициям в городе Ньиредьхаза, он также высказался против санкций в отношении России, которые, по его мнению, продолжают убивать экономику Евросоюза.

"В настоящее время мы в Европе идем неправильным путем, учитывая, что Европа переживает особенно плохие времена в то время, когда мировая экономика полностью трансформируется", - сказал глава МИД. По его словам, конкурентоспособность континента находится на рекордно низком уровне, поскольку некоторые лидеры принимают решения, исходя из политических и идеологических, а не экономических, соображений. Именно так было с разрывом деловых связей с Россией и введением против нее санкций, которые "сначала выстрелили европейской экономике в ногу, затем в колено, а теперь медленно стреляют ей в легкие", отметил Сийярто.

"Сейчас возникло новое безумие, возглавляемое министром иностранных дел Германии, по поводу того, как изолировать друг от друга китайскую и европейскую экономику. Это будет смертельный удар по экономике Европы, и это не политическое заявление, это простая математика", - подчеркнул глава венгерского МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он напомнил, что Венгрия придерживается другого подхода. "Мы считаем, что если мы не будем работать с самой быстрорастущей экономикой в мире, то упустим невероятное количество возможностей для роста", - сказал Сийярто. По его словам, правительство считает, что его восточная стратегия полностью себя оправдала. "В прошлом году 48% инвестиций в Венгрию поступило с Востока, 42% - с Запада, а на долю венгерских компаний пришлось 10%", - пояснил министр.

Ранее он уже говорил, что провальная политика санкций против России нанесла сильный удар по экономике ЕС, а разрыв деловых контактов с Китаем отправит ее в полный нокаут. При этом Сийярто отмечал, что объем двусторонней торговли между ЕС и КНР составляет €875 млрд в год.

Что касается Бербок, то 18 сентября она заявила в интервью Bloomberg TV о необходимости снижения странами ЕС рисков в отношении Китая. По ее утверждению, речь не идет о разрыве связей с КНР, поскольку во взаимосвязанном мире это невозможно. Однако европейцам не следует быть наивными, они "должны быть в состоянии защитить себя", сказала глава германского МИД.