В Азербайджане заявили, что не намерены силой прокладывать сухопутный коридор к Нахичевани

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов сообщил, что в его стране хотели бы, чтобы переговоры на этот счет были успешными

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Азербайджанские власти не намерены силой прокладывать сухопутный коридор через территорию Армении к Нахичевани, но хотел бы, чтобы переговоры на этот счет были успешными. Об этом посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов сообщил в интервью агентству Reuters.

"Никто не будет ничего прокладывать силой", - сказал он. "Это противоречит смыслу. Никто не собирается размещать там (в предполагаемом Зангезурском коридоре - прим. ТАСС) войска, никто не будет вторгаться к ним", - добавил дипломат.

По информации Reuters, Сулейманов также сообщил, что подобные транспортные коридоры пойдут на благо всему региону, выразив надежду, что во время переговоров будут согласованы автомобильный и железнодорожный транспортные коридоры.

Азербайджан неоднократно заявлял о желании создать так называемый Зангезурский коридор, который прошел бы по территории Сюникской области Армении и соединил бы Нахичевань с основной частью страны. Там планируется построить автомобильную и железную дороги. Это, в частности, позволит связать Турцию с Нахичеванью, Азербайджаном и странами Центральной Азии через Каспийское море.