Сотрудники министерств США начали получать уведомления о возможной приостановке работы

По данным The Washington Post, в случае приостановки работы правительство будет вынуждено ограничиться выполнением только ключевых функций

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов в четверг начали уведомлять сотрудников федеральных министерств о возможной приостановке их работы в связи с тем, что Конгресс США может не успеть до конца месяца одобрить продление финансирования. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В этих уведомлениях правительство признало "растущий риск того, что миллионы сотрудников и военнослужащих могут перестать получать зарплату уже через три дня", если Конгрессу не удастся одобрить продление финансирования до истечения крайнего срока. "В течение этого времени некоторые из вас будут временно отправлены в отпуск, в то время как другие, выполняющие важные функции, продолжат исполнять возложенные на них обязанности", - говорится в уведомлении, направленном сотрудникам Министерства внутренней безопасности США.

"Наша общая задача чрезвычайно важна, и каждый из вас вносит значительный вклад в обеспечение безопасности нашей страны, американского народа и нашего образа жизни", - добавили в ведомстве.

Газета отмечает, что в случае приостановки работы правительство будет вынуждено ограничиться выполнением только ключевых функций.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что возможная приостановка работы федерального правительства привела бы к катастрофическим последствиям для страны в долгосрочной перспективе. В конце августа Белый дом обратился к членам Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств.

Правительству США придется на время прекратить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год. Он начинается в стране 1 октября.