Президент Финляндии считает, что в будущем его страну ожидают трудности на границе с РФ

Саули Ниинистё заявил, что безопасность его страны благодаря вступлению в НАТО сейчас находится на "максимальном" уровне

СТОКГОЛЬМ, 28 сентября. /ТАСС/. Финляндия в будущем столкнется с трудностями на финско-российской границе. Такое мнение выразил президент страны Саули Ниинистё.

По его словам, которые приводит газета Iltalehti, в настоящее время на границе царит спокойствие, однако это впечатление обманчиво. "Несомненно, в будущем нас ждут трудности. Это очевидно", - отметил Ниинистё.

Вместе с тем президент подчеркнул, что безопасность Финляндии благодаря вступлению в НАТО сейчас находится на "максимальном" уровне.

Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс 4 апреля 2023 года.