Лукашенко заявил, что его дружеские отношения с Токаевым позволяют обсуждать любые вопросы

Белорусский президент назвал Казахстан "близким для Белоруссии, братским государством, стратегическим партнером и союзником"

АСТАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послом Казахстана в Минске Ерланом Байжановым назвал республику стратегическим партнером, отметив, что его дружеские отношения с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым позволяют им обсуждать любые вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

"Нас связывает общая история, развитые торговые и гуманитарные связи. Дружеские отношения на уровне глав государств позволяют обсуждать любые вопросы без ограничений", - цитирует Лукашенко пресс-служба казахстанского МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, Лукашенко назвал Казахстан "близким для Белоруссии, братским государством, стратегическим партнером и союзником".

Белорусский лидер отметил, что в Минске будут "рады в этом году приветствовать президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева для продолжения диалога по широкому спектру тем двусторонней и международной повесток".

В конце августа указом главы Казахстана Ерлан Байжанов был назначен на должность посла Казахстана в Белоруссии и постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству.