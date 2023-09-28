Лукашенко назначил нового первого замкомандующего внутренними войсками МВД

Александр Быков ранее занимал должность командира спецотряда быстрого реагирования

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом назначил Александра Быкова первым заместителем командующего внутренними войсками МВД - начальником штаба. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Генерал-майор Игорь Бурмистров, занимавший ранее эту должность, уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

Ранее Быков занимал должность командира специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Белоруссии.