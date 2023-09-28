Зеленский обсудил с главой военного ведомства Франции производство оружия

Президент Украины вручил Себастьену Лекорню орден "За заслуги" ІІ степени

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню совместное производство вооружений и наградил его орденом.

Офис украинского президента сообщает на своем сайте, что Зеленский провел встречу с Лекорню, который находится с визитом на Украине. "В ходе встречи были подробно обсуждены дальнейшие шаги по усилению обороноспособности Украины при поддержке Франции, в частности, возможности начала совместного производства определенных видов вооружения", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено усилению украинской ПВО, отмечает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский вручил Лекорню украинский орден "За заслуги" ІІ степени, которым он был награжден "за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", передает пресс-служба.

Ранее французский журнал Le Point сообщил, что Лекорню во время своего визита призвал Киев точнее выбирать цели при использовании поставляемых Парижем дальнобойных ракет SCALP, стоимость каждой из которых оценивается в €1 млн.