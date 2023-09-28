ВС США сообщили об инциденте с участием кораблей ВМС КСИР в Персидском заливе

Как следует из заявления Центрального командования Вооруженных сил США, корабли ВМС КСИР 27 сентября неоднократно направляли лазерный луч в сторону американского ударного вертолета AH-1Z Viper

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США сообщило об инциденте с участием кораблей военно-морских сил КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) и американского военного вертолета в Персидском заливе.

Как следует из заявления CENTCOM, корабли ВМС КСИР 27 сентября вступили в "небезопасное и непрофессиональное взаимодействие" с американским ударным вертолетом AH-1Z Viper, выполнявшим плановые задания в международном воздушном пространстве в районе Персидского залива. Согласно заявлению американских ВС, корабли КСИР "неоднократно направляли в сторону вертолета лазерный луч".

"К счастью, никто не пострадал, вертолет также не получил повреждений", - отмечается в документе. По утверждению американских военных, "непрофессиональное, небезопасное и безответственное поведение" ВМС КСИР ставит под угрозу жизни военнослужащих США и их партнеров и должно немедленно прекратиться.