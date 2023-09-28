28 сентября, 16:37
Военная операция на Украине

Глава сессии ГА ООН призывал на встречах с Лавровым и Зеленским к прекращению огня

Дэннис Фрэнсис сообщил, что его встречи с министром иностранных дел России и президентом Украины были сосредоточены на прекращении конфликта

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис рассказал, что в ходе отдельных встреч на полях недели высокого уровня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским призывал к скорейшему прекращению огня.

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"Мои встречи с ними (Лавровым и Зеленским - прим. ТАСС) были сосредоточены на в первую очередь на прекращении огня, прекращении [конфликта]", - сказал глава сессии Генассамблеи ООН на пресс-конференции.

"Я призывал их закончить [конфликт] как можно скорее", - отметил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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