Совбез Турции обсудил возможные шаги для активизации зерновой сделки

На заседании под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана также обсудили ситуацию на Южном Кавказе

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Заседание Совета национальной безопасности Турции прошло в Анкаре под председательством президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана и продлилось более трех часов. Как отмечается в распространенном заявлении, на заседании обсуждался ряд тем, включая Украину, Сирию, Ирак и Ливию.

"Обсуждались последние события, связанные с продолжающейся войной на Украине, и возможные шаги для активизации черноморской зерновой инициативы. Была подтверждена решимость Турции продолжать усилия по безотлагательному завершению войны путем установления справедливого и прочного мира. Была подчеркнута наша решимость ликвидировать сепаратистскую террористическую организацию Рабочая партия Курдистана в нашем регионе", - отмечается в документе.

Кроме того, на заседании в Анкаре обсуждалась ситуация на Южном Кавказе. "Армении было напомнено, что путь к прочному миру на Южном Кавказе может быть проложен только при условии безусловного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана и выполнения обязательств в рамках договоренностей, что будет способствовать процветанию всех стран региона", - говорится в заявлении.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля. РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к соглашению, однако оно должно быть реализовано в части, касающейся России.