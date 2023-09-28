Минобороны Словакии хочет закупить в США 5 тыс. штурмовых винтовок

Стоимость контракта, предложение о заключении которого Минобороны направило на одобрение словацкого правительства, составит $17,4 млн

БРАТИСЛАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Словакии планирует приобрести 5 тыс. американских штурмовых винтовок M4A1 калибра 5,56 мм, получение которых в республике предполагается в 2025 году. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Стоимость контракта, предложение о заключении которого Минобороны направило на одобрение словацкого правительства, составит $17,4 млн. Эти средства должны быть выделены из полученных оборонным ведомством год назад от американских фондов Foreign Military Financing (FMF) $205,8 млн, предназначенных на проведение модернизации словацкой армии. Агентство напомнило, что почти $190 млн уже было израсходовано на закупку 160 многоцелевых армейских автомобилей с колесной формулой 4x4 от американской компании Oshkosh.

Минобороны в перспективе намерено реализовать дальнейшие планы закупок штурмовых винтовок калибра 5,56 мм для национальных вооруженных сил. В общей сложности их должно быть приобретено 24 777 единиц, отметило агентство.