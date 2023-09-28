Варшава опровергла утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии

В польских ВС призвали "с осторожностью и осмотрительностью" относиться к утверждениям Минска, поскольку они якобы часто носят провокационный характер

ТАСС, 28 сентября. Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши опровергло утверждения Минска о нарушении польским вертолетом границы Белоруссии. Об этом говорится в заявлении командования, размещенном на его официальной странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом является ложью. Такого инцидента не было, это подтверждают данные управления полетами и радиолокационной станции", - отмечается в тексте.

В польских ВС призвали "с осторожностью и осмотрительностью" относиться к утверждениям Минска, поскольку они якобы часто носят провокационный характер. В командовании также заверили, что польская сторона "неизменно соблюдает все положения и правила, связанные с [принципом] нерушимости границ".

Ранее пресс-служба белорусского Минобороны сообщила, что польский вертолет дважды нарушил границу Белоруссии. Информация, как уточнили в ведомстве, подтверждена "данными объективного контроля", в настоящее время министерство во взаимодействии с МИД готовит "соответствующую ноту".