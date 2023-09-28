Каталонцы не поддержат переизбрание премьера Испании без обсуждения референдума

Без поддержки партий "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" Педро Санчес не сможет вновь занять этот пост

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Каталонские партии, прошедшие в парламент Испании, договорились не поддерживать переизбрание на пост премьера страны лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, если он не согласится обсудить проведение референдума о независимости региона. Об этом сообщила газета El Mundo.

Без поддержки партий "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" исполняющий обязанности главы правительства Санчес не сможет вновь занять этот пост.

Отмечается, что региональные партии "выступают за то, чтобы каталонские политические силы, представленные в испанском парламенте, не поддерживали введение в должность будущего испанского правительства, которое не возьмет на себя обязательства работать над созданием реальных условий для проведения референдума". Партии также настаивают на амнистии причастных к организации плебисцита о независимости 2017 года.

По итогам прошедших в июле всеобщих выборов в Испании ни одна политическая сила не получила достаточной поддержки для самостоятельного формирования правительства. Лидер ИСРП, и.о. премьера Санчес заявлял о готовности попытаться заручиться поддержкой парламента, чтобы вновь занять пост главы правительства. ИСРП важна поддержка партий, получивших небольшое число кресел в парламенте, в том числе каталонских политических сил, выступающих за независимость региона.

Санчес ранее неоднократно заявлял, что плебисцита о выходе Каталонии из состава Испании не будет. При этом он также говорил о необходимости урегулировать политический конфликт в регионе.