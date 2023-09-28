Приднестровье и Молдавия намерены вместе расследовать падение обломков ракеты С-300

Они упали в селе Кицканы, которое находится в 10 км от Тирасполя

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Правоохранители Приднестровья и Молдавии планируют вместе расследовать обстоятельства падения обломков ракеты от комплекса С-300 на населенный пункт Кицканы в непризнанной республике. Об этом заявил на брифинге сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков.

"Специалисты, которые находились на месте происшествия, зафиксировали, что это были элементы ракеты С-300, соответствующий документ подписали представители Молдавии, России и Приднестровья. Объединенное командование миротворческими силами объединило вокруг себя правоохранительные органы сторон, чтобы это расследование позволило в дальнейшем вместе реагировать на такие вызовы", - сказал Беляков.

По его словам, делегация Приднестровья предложила разработать кризисный план для совместных действий в случае происшествий в зоне безопасности. По его словам, эта инициатива будет обсуждаться на следующем заседании ОКК.

В свою очередь власти Молдавии также предложили руководству Приднестровья привлечь кишиневских экспертов к расследованию обстоятельств падения ракеты. "Объединенное военное командование сообщило о перемещении военных наблюдателей в село Кицкань 25 и 26 сентября, где в частном хозяйстве были обнаружены фрагменты предполагаемой ракеты. Учитывая, что обнаруженные фрагменты хранятся на неподконтрольной территории, молдавская делегация просила провести комплексное расследование дела с привлечением специалистов конституционных органов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Молдавии.

В понедельник Беляков сообщил об обнаружении обломков зенитной ракеты ПВО С-300. Они упали ночью в селе Кицканы, которое находится в 10 км от Тирасполя. На место происшествия выезжали военные наблюдатели миротворцев. Беляков добавил, что боевой элемент ракеты изъят с места. Ранее обломки украинских зенитных ракет четыре раза падали на территории Молдавии. После одного из подобных инцидентов МИД Молдавии выразил протест российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову, а позже из страны выслали сотрудника дипломатического представительства. При этом президент Молдавии Майя Санду заявила, что независимо от того, какие ракеты упадут на страну, власти будут объявлять виновной в этом Россию.