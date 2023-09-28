Венгрия закупит в Германии 44 танка Leopard 2

Они войдут в бригаду НАТО

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Венгрия закупит в ФРГ 44 танка Leopard 2A7, которые войдут в состав бронетанковой бригады войск НАТО. Об этом сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки по итогам визита на завод компании Krauss-Maffei Wegmann в Мюнхене.

"Венгрия заказала 44 высокотехнологичные машины Leopard 2A7, которые войдут в состав тяжелой бригады, сформированной НАТО, но гарантирующей безопасность Венгрии", - сказал глава Минобороны в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что в Германии будет закуплена и другая военная техника для венгерских вооруженных сил. "Мир требует силы, мы продолжим работу", - заключил министр.

27 сентября газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия намерена стать первой страной, на вооружение которой поступит новейший танк Panther KF51 производства германского концерна Rheinmetall. Он был представлен летом 2022 года и считается конкурентом основного танка Бундесвера Leopard. По утверждению Rheinmetall, преимуществом Panther KF51 является более мощное вооружение и улучшенная система защиты.