Баку не позволит карабахским армянам поставить под сомнение суверенитет Азербайджана

Как заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, Баку при этом не намерен ограничивать права карабахских армян

БАКУ, 28 сентября. /ТАСС/. Азербайджан не намерен ограничивать права карабахских армян, но и не позволит им поставить под сомнение суверенитет республики. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, подчеркнув, что для Баку это красная линия.

"С нашей стороны нет никакого намерения ограничивать в том или ином виде возможность местного населения [Нагорного Карабаха] использовать свой язык, исповедовать свою религию, хранить свою культуру. Такими правами обладает все население Азербайджана. Но поставить под сомнение нашу территориальную целостность и суверенитет, единую сущность нашего государства - это единственная своего рода красная линия, которую мы никогда не позволили бы переступить", - сказал он в интервью BBC.

Амирбеков считает, что если лидеры Армении и Азербайджана уже признали территориальную целостность обоих государств, то народы двух стран не имеют "другого выбора, кроме как быть хорошими соседями". "На высшем политическом уровне оба лидера объявили, что признают территориальную целостность двух государств. Если они объявили, что мы являемся соседями, связанными географически, и не имеем другого выбора, кроме как быть хорошими соседями, почему бы обычным людям не перестать чувствовать враждебность по отношению друг к другу. Первый шаг всегда самый сложный", - выразил мнение он.

Ранее МИД Азербайджана призвал армян Нагорного Карабаха не покидать места своего жительства и стать частью азербайджанского общества. При этом в министерстве подчеркнули, что если какой-то сегмент армянского населения не хочет жить в рамках законодательства и власти Азербайджана и не желает им подчиняться, то Баку "не может принудить их к этому".

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.