Блинкен назвал РФ и КНР разными по природе вызовами Западу

По мнению госсекретаря США, Китай стремится к тому, чтобы стать доминирующей в мире державой

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает Россию и Китай разными вызовами коллективному Западу.

"Они очень разные по природе", - заявил глава внешнеполитического ведомства США, отвечая в открытом онлайн-интервью журналу The Atlantic на вопрос о том, кто - Россия или Китай - является сейчас "большей угрозой американским и западным демократическим ценностям". "Китай по военному потенциалу, экономическому потенциалу, <...> дипломатическому потенциалу <...>, разумеется, обладает намного большими способностями, чем Россия, чтобы пытаться придавать облик международной системе. Думаю, они хотят мирового порядка. Однако мировой порядок, к которому они стремятся, глубоко нелиберальный по сути. Наш - либеральный <...>", - полагает Блинкен.

С его точки зрения, КНР "стремится к тому, чтобы стать доминирующей в мире державой - в военном, экономическом и дипломатическом смыслах". "В зависимости от [конечной] цели [Пекина] события могут развиваться в одном или другом направлении. Считаю, в фундаментальном плане именно к этому стремится Китай, именно к этому стремится [председатель КНР] Си Цзиньпин", - отметил шеф американской дипломатии.

"В каком-то смысле ничего неожиданного в этом нет. У Китая невероятная история. Если послушать китайских лидеров, то они говорят о восстановлении того, что считают законным местом Китая в мире", - добавил Блинкен.