Трюдо не ответил, какова была реакция Киева на извинения Оттавы из-за скандала с нацистом

По словам премьер-министра Канады, Оттава продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву "столько, сколько потребуется"

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Джастин Трюдо не ответил прямо на вопрос о том, какова была реакция украинских властей на извинения Оттавы в связи чествованием в канадском парламента нациста из дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина") Ярослава Хунки.

"С тех пор, как в пятницу [22 сентября] произошел этот ужасный инцидент, мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими друзьями и коллегами", - заявил он журналистам в Монреале, отвечая на вопрос о реакции Киева на извинения Канады.

Трюдо также подчеркнул, что Оттава продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву "столько, сколько потребуется". Его выступление транслировали национальные телеканалы.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галиция". В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

27 сентября Трюдо принес извинения в связи со случившимся. Кроме того, он сообщил, что отдельные извинения были направлены по дипломатическим каналам властям Украины.