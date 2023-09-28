В Минске заявили, что польская сторона подтверждала полет вертолета у белорусской границы

Минобороны Белоруссии ранее сообщало, что польский вертолет дважды нарушил границу, что подтверждается "данными объективного контроля"

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Польша по запросу белорусской стороны подтверждала полет своего вертолета у белорусской границы. Об этом заявил официальный представитель командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии Сергей Качур.

"Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. По запросу у польской стороны был подтвержден полет вертолета Вооруженных сил Польши", - отметил Качур, комментарий которого размещен в Telegram-канале пресс-службы белорусского министерства обороны.

Как ранее сообщило Минобороны Белоруссии, польский вертолет дважды нарушил белорусскую границу, что подтверждается "данными объективного контроля".

Представитель командования ВВС и войск ПВО сказал, что "материалы объективного контроля по факту нарушения воздушного пространства Республики Беларусь в установленном порядке переданы в министерство иностранных дел" страны.