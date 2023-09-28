Трюдо заявил, что Канада заинтересована в развитии связей с Индией

Отношения между странами обострились после того, как Оттава решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины

ОТТАВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Канады заинтересованы в развитии связей с Индией даже на фоне обострения отношений из-за подозрений Оттавы в причастности Нью-Дели к убийству канадского сикха. Об этом заявил журналистам в Монреале премьер-министр Джастин Трюдо, чье выступление транслировали национальные телеканалы.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы продолжали конструктивно и серьезно взаимодействовать с правительством Индии. Индия является растущей экономической державой и важным геополитическим игроком", - сказал он, отвечая на вопрос о взаимодействии Оттавы и Нью-Дели.

При этом Трюдо подчеркнул, что в связи с обвинениями Канады о причастности властей Индии к убийству сикха на канадской территории, о чем заявляет Оттава, важно, чтобы канадская сторона получила от индийских властей "всю необходимую информацию по этому делу".

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Жоли предупредила, что Канада не потерпит никакого вмешательства в свои дела.

МИД Индии 19 сентября вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему о зеркальном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам, что вызывает глубокую озабоченность. Нью-Дели добивается от Оттавы запрета деятельности подобных организаций.