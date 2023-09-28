Министр внешнеэкономических дел КНДР прибыл в Москву

Дипломатический источник отметил, что программа визита не уточняется

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Министр внешнеэкономических дел приехал в Москву", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что программа визита не уточняется.

С 12 по 17 сентября в России находился лидер КНДР Ким Чен Ын. В ходе визита он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, а также посетил несколько объектов. Так, в Комсомольске-на-Амуре он побывал на заводе, где собирают самолеты Су-35 и Су-57, ознакомился с работой над Superjet 100 (SJ 100). Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И. Во Владивостоке Ким Чен Ын осмотрел фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников", посмотрел балет "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра, посетил Дальневосточный федеральный университет, океанариум и завод группы компаний "Арника", которая занимается поставками кормового и пищевого сырья и ингредиентов.