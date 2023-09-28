28 сентября, 17:57,
обновлено 28 сентября, 18:08
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

США выступают за скорейшее формирование мониторинговой миссии для Карабаха

Как заявили в Госдепе, Вашингтон работает над реализацией этих предложений с зарубежными союзниками и партнерами

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за скорейшее формирование международной мониторинговой миссии для Нагорного Карабаха. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Я бы подтвердил, что применительно к Нагорному Карабаху в целом мы считаем важным сохранение режима прекращения огня, удовлетворение гуманитарных потребностей, а также скорейшее создание независимой международной миссии, которая бы обеспечила транспарентность, дала уверенность жителя Нагорного Карабаха. Для нас это приоритет в работе над текущей ситуацией <...>", заявил американский дипломат.

По его словам, США работают над реализацией этих предложений с зарубежными союзниками и партнерами. 

Теги:
АзербайджанАрменияСШАСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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